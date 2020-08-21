في تسجيل نادر.. عزت أبوعوف يتحدث عن أسلحة كان يحتفظ بها

تحل اليوم الجمعة 21 أغسطس ذكرى ميلاد الفنان الكبير عزت أبوعوف، ولذلك ننشر مقطعًا لتسجيل صوتي نادر له في أحد أحاديثه مع الصحفي والإعلامي الراحل يوسف خليفة عام 1993م.

وتحدث أبوعوف في هذا التسجيل عن الباروكة التي كان دائما يرتديها، وعن سبب عدم الاستغناء عنها وأنه لم يكن يقبل أن يقدم دورا كاملا بدونها.

وكشف الفنان الراحل عن حمله دائما لسلاحه الشخصي في سيارته طوال الوقت، وعن نوع الأسلحة الشخصية للدفاع عن النفس والتي كان يحملها وعن سبب حملها بسيارته دائمًا.

ورحل الفنان الكبير عزت أبوعوف عن عالمنا في 1 يوليو 2019، بعد صراع مع المرض.

وللنجم الراحل عدد من الأعمال المهمة منها "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "زيزينيا"، "حلم الجنوبي"، "ضبط وإحضار"، "طيور الظلام"، "بخيت وعديلة"، وغيرها من الأعمال الهامة.