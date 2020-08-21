مهاجم المقاولون العرب يوقع للأهلي

نجحت إدارة الأهلي في الحصول على توقيع الشاب يوسف حسن، مهاجم المقاولون العرب مواليد 2003 والذي تم تصعيده مع الفريق الأول بقيادة عماد النحاس.

وكشف مصدر مُطلع داخل النادي الأهلي أن مسؤولى النادي حصلوا على توقيع المهاجم الشاب الذي يقدم مستوى أكثر من رائع مع المقاولون العرب في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل عماد النحاس يقوم بتصعيده للفريق الأول الموسم الجاري، ويتبقى فقط موافقة المقاولون العرب.

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