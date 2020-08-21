"المركزي" يطرح أذون خزانة بـ 39.5 مليار جنيه الأسبوع المقبل

يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة آجل 182 و91 و357 و266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 39.5 مليار جنيه على مدار يومي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي فإن الأحد المقبل سيشهد تنفيذ طرحين الأول بقيمة 9.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة آجل 182 يوما بينما الطرح الثاني بقيمة 11 مليار جنيه مقابل أذون خزانة آجل 357 يوما.

أما عن طروحات يوم الإثنين المقبل أكد "المركزي" على طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، حيث ينفذ طرحين الأول بقيمة 8.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة آجل 91 يوما بينما الطرح الثاني بقيمة 10.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة آجل 266 يوما.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي مطلع أغسطس الحالي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 %.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها و تعتمد وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.

وفي سياق قريب الصلة ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بنحو 800 مليون دولار ليسجل تفدقات للداخل بلغت 5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضي 2019 مقابل 4.2 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة من عام 2018.

وذكر البيان المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية أن الزيادة جاءت نتيجة تزايد الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة شركات لرأسمالها، مضيفا أن الاستثمارت بمحفظة الأوراق المالية في مصر سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.2 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 3.1 مليار دولار علي الرغم من تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.