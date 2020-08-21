جريمة بشعة بالمنوفية: العثور على جثة طفل عارية معلقة في شجرة

عثر أهالي قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، على جثة طفل يدعى "أحمد.إ.ا" مشنوقا في شجرة ومجردا من ملابسه ومكبلا بأشرطة لاصقة.

وعلى الفور جرى الاتصال بمديرية أمن المنوفية، لاتخاذ ما يلزم في الواقعة.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطار من مأمور مركز قويسنا يفيد بالعثور على جثة الطفل "أحمد.إ.ا"، 14 سنة، ومقيم بقرية طه شبرا التابعة دائرة المركز، مشنوقا ومعلقا بشجرة بعد أن جرده القاتل من ملابسه.

وأكد والد الطفل في التحقيقات، أنه طلب منه الذهاب إلى الحقل ليسقي المواشي الخاصة بهم، وعندما حضر إلى الحقل وجده بأرض زراعية مجاورة معلق فوق شجرة ومجرد من ملابسه.

جرى تحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة قويسنا، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.