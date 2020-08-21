فيديو.. عرض مسرحية "Sleepless" لأول مرة بحضور الجمهور في بريطانيا

طُرح إعلان المسرحية الموسيقية "Sleepless" والتي ستعرض في إنجلترا، خلال الفترة المقبلة، وتعد أول مسرحية تعرض للجمهور منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحفاظا على أمن وسلامة الممثلين وطاقم عمل المسرحية، تقرر أن يجري عمل تحليل لفيروس كورونا قبل العرض المسرحي بشكل يومي.

ومن المنتظر أن تبدأ عروض مسرحية "Sleepless" المستوحاة من الفيلم الأمريكي "Sleepless in Seattle" من إنتاج عام 1993، في 25 أغسطس الجاري ليستمر عرضها لمدة موسم كامل حتى 27 سبتمبر القادم على خشبة مسرح في "Troubadour Wembley Park Theatr" بمنطقة ويمبلي في بريطانيا.

كتب المسرحية الموسيقية مايكل بورديت وتأليف موسيقى روبرت سكوت وكلمات وأشعار بريندان كول، ومن بطولة جاي ماكجينيس، الش دانيال، هارييت ثورب، تانيا ماثورين، شارب و تشارلي بول وكولين بيرنيكل.

المسرحية من إخراج مورجان ينج وتصميم ملابس سو سيمرلينج والإضاءة كين لينجتون، ويقوم بالاداء الموسيقي أوركسترا لاري بلانك.

وقررت إدارة المسرح أن الجمهور سيحافظ على البقاء بعيدين اجتماعيًا داخل المسرح، والحفاظ على الإجراءات الاحترازية أثناء حضور العرض.