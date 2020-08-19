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محمد الحلو ونجوم الأوبرا بقيادة سليم سحاب على مسرح النافورة

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الوطن
03:37 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
الأوبرا

الأوبرا

مجموعة من العلامات الغنائية البارزة للنجم محمد الحلو، يقدمها بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب في الثامنة مساء الجمعة 21 أغسطس على مسرح النافورة منها عراف، صدقي إحساسك، يا حبيبي، حتتساوي، ليالي الحلمية، القلب حب وتاه، قلبي على طيري، زيزينيا، جت من الغريب، أهيم شوقاً وغيرها.

يسبقه فاصل لكوكبة من مؤلفات وألحان الطرب العربي يؤديها كل من سارة سحاب، آيات فاروق والعازفين محمود بدير (تشيللو)، نبيل برجاس (ناي)، نادر أنيس ـ محمد ظهير (كمان) وأحمد النجار (كي بورد).

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