إيطاليا ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

أعربت إيطاليا عن ترحيبها الكبير بالبيانات الصادرة اليوم الجمعة، عن حكومة السراج ومجلس النواب في ليبيا، والتي تضمنت التوافق على بعض المبادئ لاتباع مسار مشترك، من أجل تجاوز الجمود المؤسسي الحالي في البلاد، بدءًا من الوقف الفوري للأعمال العدائية وإعادة إنتاج النفط.

وأشارت مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية في روما، اليوم، إلى الدعم الإيطالي المتواصل والفعال لجهود الأمم المتحدة في إطار عملية برلين مع شركائها الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وفيما يخص التصريحات الأخيرة حول استئناف إنتاج النفط، أعربت إيطاليا عن أملها أن يجري الالتزام بهذه التصريحات بشكل ملموس على جميع مفاصل صناعة النفط الليبية في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن هذه التطورات تشكل خطوة مهمة باتجاه حل الأزمة الليبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وشددت الخارجية الإيطالية، على أن روما ستواصل لعب دورها النشط في تسهيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، كما تحث جميع الأطراف المعنية على المتابعة السريعة والفعالة للمسار الذي تم تحديده في البيانات الصحفية الصادرة عن المجلس الرئاسي الليبي وعن مجلس النواب.

وأعلنت حكومة السراج، في وقت سابق، اليوم، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

ودعت، في بيان لها، لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.