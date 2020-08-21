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تنسيقية الشباب ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

كتب:

سلمان إسماعيل
05:10 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
اجتماع تنسيقية شباب الأحزاب

اجتماع تنسيقية شباب الأحزاب

رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي، بوقف إطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية في الأراضي الليبية.

وأكدت التنسيقية دعمها المطلق لموقف مصر الثابت تجاه أشقائها العرب والدفع بالعملية السياسية والسعي للتوصل إلى تسوية سلمية بين كل الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي.

واعتبرت التنسيقية هذه القرارات خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات الشعب الليبى، في استعادة استقرار وطنه، ووقف المطامع الإرهابية، وحفظ مقدرات شعبه.

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