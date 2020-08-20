معاون محافظ كفر الشيخ توجه برعاية الطفلة ضحية التعذيب

أوفدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، هيام الطباخ، معاون المحافظ لشؤون المرأة والطفل، للاطمئنان على حالة الطفلة أمنية إبراهيم فتحي، 9 سنوات، التي تعرضت للتعذيب على يد ضابط مفصول وزوجته كانت تعمل لديهما بمحافظة الجيزة، وجرى حجزها بمستشفى الطوارئ بجامعة طنطا.

وكلفت المحافظة معاون المحافظ، بمتابعة حالتها والاطمئنان عليها، وتقديم كافة الرعاية لها، وتوفير كل احتياجاتها.

كما كلف محافظ كفر الشيخ بدراسة حالتها أشقاء الطفلة الأربعة لتقديم كل الدعم لهم.

وقالت المحافظة، في بيان لها، إن "الواقعة مؤسفة نظرًا لانتهاكات التي تعرضت لها الطفلة جسديًا، لذا نقدم لها الدعم النفسي، لأنها في حاجة لعلاج طبي ونفسي للتخلص من آثار الحادث، كما يتابع المحافظ علاج الطفلة ووجه بتأهيلها نفسيًا".