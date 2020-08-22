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حظك اليوم السبت 22-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:06 ص | السبت 22 أغسطس 2020
برج القوس

برج القوس

يتميز مولود برج القوس بطبيعته النارية، فهو من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدعم علاقتك بالزملاء وتقوم بتنمية أعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم ودودا وقد تضع برنامجا يجمعك بالأحباب والأصدقاء وتسعد بتواجدك معهم.

 

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان الراحل غسان مطر، ويوافق تاريخ ميلاده 8 ديسمبر.

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