حظك اليوم السبت 22-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يغلب على مواليد برج الجدي طابع الجدية، فهو من الشخصيات الانطوائية التي تميل للعزلة، ويفضل البقاء في مكان هادئ بعيد عن اللقاءات الاجتماعية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تعتمد اللباقة والإقناع في عرض آرائك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك مما يجعلك تميل للعصبية، لا تدع تفاصيل تافهة تسبب لك الإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.