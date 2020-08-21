متحدث البرلمان الليبي: نعمل نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية وتوحيد الصف

قال عبدالله بحيلق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن هناك توجه لإنهاء معاناة الشعب الليبي عبر إنشاء مجلس رئاسي جديد وتوحيد الصف الداخلي الليبي للمضي قدما نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهي التي لم يتم تحديد توقيتات محدده حتى الآن.

وأضاف "بحيلق" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الجمعة في مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية "MBC مصر" أن رئيس مجلس النواب الليبي أكد على العمل بمبادرة القاهرة دون إقصاء لأي من العناصر الليبية ولتوحيد الصف الليبي وإنهاء حالة الصراع.

وأوضح أن الذي سيعمل عليه المجلس خلال الفترة المقبلة وقف كامل لإطلاق النار وإخراج المرتزقة وتوزيع عادل لخيرات ليبيا على كل مواطني الشعب.