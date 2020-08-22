حظك اليوم السبت 22-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يقدس العلاقات الأسرية، ويحب الخير ويحاول أن يشارك في الأعمال التطوعية بشكل مستمر، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعلك تبدو موفقا في المال والأعمال.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الفلك يدفعك اليوم للتعاطف وتقاسم الآلام مع من يعانون.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.