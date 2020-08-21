"الوزراء القبرصي" يقرر استمرار إجراءات مكافحة كورونا حتى يناير المقبل

وافق مجلس الوزراء القبرصي، اليوم، على إجراءات إضافية طويلة الأجل لمنع تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، بما في ذلك حظر التجمعات الخاصة التي تزيد عن 50 شخصًا إلى جانب إجراء عمليات فحص على نطاق واسع بصفة منتظمة لمعرفة مدى انتشار الفيروس.

وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية، أن الإجراءات ستظل سارية حتى 15 يناير المقبل، وستدخل حيز النفاذ الأسبوع المقبل وسيتم النظر فيها بناءً على الوضع الوبائي.

بدوره، قال وزير الصحة القبرصي، كونستانتينوس إيوانو، إن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من التجمعات الاجتماعية التي تشجع على التفاعل الاجتماعي المكثف وذلك من أجل تتبع المخالطين ومنع انتشار الفيروس بشكل غير مباشر.

واقترح مجلس الوزراء، أيضًا إجراء فحوصات على 5 آلاف شخص كل أسبوعين في الأماكن التي يتجمع بها الناس مثل المطاعم والجامعات ومراكز التسوق.

ومن المقرر أن تستهدف المجموعة الأولى من الفحوصات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 40 عامًا.

وتخطط وزارة الصحة القبرصية، أيضًا لإجراء اختبارات للكشف عن الإصابة بكورونا المستجد في المدارس والمستشفيات ودور رعاية المسنين.