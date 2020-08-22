حظك اليوم السبت 22-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، ولا تهمه الماديات، "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات والوقت مناسب لتنمية المال والقيام بخيارات مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تتمتع بشعبية كبيرة وتمر بتجارب تفيدك مما يجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الشاعر الراحل محمود درويش، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.