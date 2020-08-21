حظك اليوم الجمعة 21-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بحبه لاستخدام الإسلوب الحيادي في حديثه مع الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم تسيطر على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.