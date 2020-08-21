لجنة القوام بكلية تربية عن طالب التنمر: "قولتله أنت كويس ولكن لا يجوز التحاقه"

قال الدكتور وجيه سكر، رئيس لجنة القوام بكلية تربية رياضية بكفر الشيخ، إنه وبعد نجاح الطالب بالإجراءات الرياضية يتم إخضاعه لكشف طبي للقلب وقياس الطول والوزن، وفي حال كان كل ما مر به صحيح فيتم إخضاعه إلى لجنة القوام بداية من الوجه وانتهاء بالقدمين.

وأضاف "سكر" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الجمعة في مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية "MBC مصر" أنه سأل الطالب أحمد عمر علي عن وضع "شفته"، واللجنة معنية ببحث تشوهات القوام من عدمه بشكل عام، موضحا أن هناك الكثير من الطلاب الذي يتقدمون سنويا ويجب بحث قوام الطالب المتقدم بكل حرفية: "أنا مشيت زمايله وخليته لوحده وسألته عن الشفة بتاعته قالي إنها شفه أرنبية وأنه عمل عملية وبعد 5 أشهر هيعمل عملية وهبقى كويس".

وأكد أن ذلك التقييم كان ليتم في تلك الفترة وليس قياسا عما يحدث خلال الـ5 أشهر المقبلة: "قولتله يابني دي حاجة مش بإيدك ويمكن ربنا شايلك حاجة أحسن من كده، والطالب في كلية رياضية شغلته الكلام"، مشيرا إلى أن الشفة الأرنبية تؤثر على طريقة وأسلوب الكلام، وتمنع أي شخص من الالتحاق بالكلية لأنها تعتبر من التشوهات القوامية.

وتابع: "إحنا ملتزمين باللي بيجيلنا من الهيئة العليا للجامعات، وأحمد لما جه فهم كلامي غلط، وكان ممكن جدا موديش الكارت بتاعه ومكنش هيعرف سقط ليه، بس أنا ندهتله وكلمته على انفراد وقولتله إنك زي الفل والشفة الأرنبية هتخف منها، وقالي عايز أكمل اختباراتي وقلتله مينفعش تكمل اختباراتك، وبالشكل ده هو وقف عند لجنة القوام".