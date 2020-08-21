متحدث "النواب الليبي" يشكر الرئيس السيسي بعد وقف إطلاق النار

قال عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن المجلس هو الممثل الوحيد للشعب الليبي ويتطلع إلى انطلاق الحوار وفقًا لمبادرة القاهرة، من أجل المضي قدمًا في إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد سيوحد المؤسسات في ليبيا وينهي حالة الانقسام ويمهد الانتقال إلى إجراء انتخابات رئاسية ونيابية.

وأضاف "بليحق" خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "TEN"، أن استئناف العملية السياسية يجب أن يتزامن مع وقف التدخلات الخارجية، في مقدمتها التدخل التركي وإخراج المرتزقة الذين قامت تركيا بإرسالهم إلى ليبيا خلال الأشهر الماضية، لأن هذا الأمر يهدد الأمن والسلم الليبي والمنطقة بأكملها.

وتابع أن إخراج المرتزقة مطلب أساسي لإحلال الأمن والسلام في المنطقة، مشددًا على عدم وجود أي حلول ناجحة يمكن أن تطبق على أرض الواقع دون التقيد بهذا الأمر.

وأردف أن مصر كانت وما زالت تدعم ليبيا على مر التاريخ، مشيرًا إلى أن الموقف المصري هو الدور الأبرز في دعم مجلس النواب وإرادة الليبيين للوصول إلى وضع أفضل، محييًا الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، حيث وقفوا إلى جانب الشعب الليبي في محنته.

وعبرت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز عن ترحيبها الشديد بنقاط التوافق الواردة في البيانين الصادرين عن كل من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم.

ووصفت "وليامز" ما جاء في البيانين بالقرارات الشجاعة واعتبرت أن ليبيا في أمس الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب، حيث دعيا إلى وقف إطلاق النار على أمل أن يُفضي هذا الأمر إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية.

وتدعو الممثلة الخاصة إلى التطبيق العاجل والسريع لدعوة الرئيسين لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط وتطبيق الإرشادات المالية التي ذكرت في البيانين.

ونوهت الممثلة الخاصة بأن المبادرتين تبعثان الأمل مجدداً في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها وصولاً إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة.