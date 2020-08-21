رئيس الوفد: وقف إطلاق النار في ليبيا ينهي أطماع القوى الخارجية

رحب المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، وهو القرار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج.

وأوضح أبو شقة، في بيان، أن وقف إطلاق النار يصب في مصلحة الشعب الليبي الذي عانى خلال السنوات الماضية من نزيف الدماء على الأراضي الليبية، ودخول عناصر من المرتزقة البلاد لصالح دول لا تريد سوى نهب ثروات ليبيا والدخول بها في نفق لا ينتهي من الفوضى وعدم الاستقرار، وهو ما يستنزف طاقة المواطن الليبي ويجعله يعيش حالة اللاجدوى.

وأشاد أبو شقة بالدور المصري للحفاظ على سلامة الشعب الليبي وأراضيه، وهو ما أعلنه صراحة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يدرك خطورة الوضع في ليبيا، وتأثيره على المنطقة بأسرها، خاصة من قبل بعض القوى التي داعبتها أوهام استعادة السيطرة القديمة على المنطقة.

وأشار إلى أن مصر ظلت طوال تاريخها حريصة على أمنها القومي، وأن القوات المسلحة المصرية ظلت هي الدرع المحافظة على الأمن القومي المصري وعلى سلامة الأراضي المصرية، ومدافعة عن كامل التراب المصري، وتقف مصر عند حدودها ولا تمتد إلى الآخرين بسوء.

وأضاف أن الجيش المصري ظل حريصا على البناء في الداخل والحفاظ على الحدود الخارجية للوطن تطبيقا لشعاره الدائم يد تبني ويد تحمل السلاح، فالجيش المصري يبني ولا يهدم، وما حدث في وقت إطلاق النار في ليبيا هو نجاح للسياسة المصرية التي لا تتقاعس عن حماية الأمن القومي.