قمة ثلاثية بين السيسي وعاهل الأردن ورئيس وزراء العراق الأسبوع المقبل

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قمة ثلاثية في عمان الأسبوع المقبل.

وتركز القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

جدير بالذكر، أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي.