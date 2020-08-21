الرئاسة التركية: مصر تلعب دورا بناء في ليبيا

قالت الرئاسة التركية، إن أنقرة لا تريد الدخول في مواجهة مع أي دولة على الأراضي الليبية، معربة عن اعتقادها بإمكانية أن تلعب مصر دورا بناء في ليبيا.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في تصريح اليوم، أن أنقرة متأكدة من إمكانية تحقيق حل سياسي في ليبيا، وإنها لا تفضل الحل العسكري في أي بقعة من ذلك البلد، ورحبت بإعلان البرلمان الليبي والمجلس الرئاسي الليبي، وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية.

ويأتي ذلك تعليقا على ما أعلنه كل من رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في وقت سابق اليوم، بشأن وقف إطلاق النار والعمليات القتالية في ليبيا.

ودعا كل من السراج وصالح في بيانين منفصلين إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.