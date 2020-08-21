الأول على الثانوية الأزهرية: أقرأ كتب الفيزياء منذ 3 ابتدائي

قال أحمد مدحت مصطفى، الأول على الثانوية الأزهرية، إن طالب الأزهر ليس مجرد طالب عادي، لكنه يدرس مواد ثقافية وعربية وشرعية، بمجموع 18 مادة، وهو ما يحقق متعة كبيرة لهم.

وأضاف "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أن عقل طالب الأزهر مثل الصندوق الذي يحتوي على جواهر وكنوز، لكنه صندوق مغلق في حاجة إلى مفتاح، ألا وهو الاهتمام به.

وتابع أنه مهتم بالفيزياء منذ أن كان صغيرًا، مشيرًا إلى أنه كان يقرأ كتب شقيقته التي كانت في الثانوية العامة عندما كان طالبًا في المرحلة الثالثة الابتدائية، حيث كان معجبًا بها للغاية، وكانت شقيقته تشرح له ما لا يفهمه منها.

وواصل: "قلت وقتها ليه مابقاش شيخ بعمة بيتكلم في الدين ويدرس الفيزياء والأحياء والكيمياء؟!".