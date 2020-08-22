تعرف على إجراءات صرف المستحقات التأمينية من الحسابات الجارية

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات، إجراءات صرف المستحقات التأمينية من الحسابات الجارية بالبنوك أو البريد أو من خلال بطاقة ميزة أو محفظة إلكترونية وجاءت كالتالى:

أولا: صرف المستحقات التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.

- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك، أو هيئة البريد متضمنا الموافقة على تحويل المعاش الدورى إلى مستحق على الحساب الجارى، على أن يتضمن الخطاب الاسم الرباعى ورقم الحساب الجارى والرقم القومى، ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومى للقائم بالصرف على أن تكون سارية.

ثانيا: صرف المستحقات التأمينية من خلال بطاقات ميزة "لمن ليس لديه حساب جارى بأحد البنوك أو هيئة البريد.

- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا مختوما من البنك متضمنا الموافقة على تحويل المعاش الدورى المستحق على بطاقة ميزة على أن يتضمن الخطاب الاسم رباعى، ورقم بطاق ميزة والرقم القومى، ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية.

ثالثا: صرف المستحقات التأمينية من خلال المحافظ الإلكترونية الصادرة من أحد البنوك أو أحد شركات الاتصالات.

- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا مختوما من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمنة الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية، على أن يتضمن الخطاب الاسم الرباعى، والرقم القومى ورقم الهاتف المسجل عليه المحفظة باسم القائم بالصرف ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية.

رابعا: صرف المتجمدات ومستحقات الدفعة الواحدة بالرقم القومى على بنك مصر "لمن ليس لديه حساب جارى أو بطاقة ميزة أو محفظة إلكترونية"

- يتم صرف المتجمدات أو مستحقات الدفعة الواحدة على الحساب الجارى، أو بطاقة ميزة أو المحفظة الإلكترونية، وبالنسبة لمن ليس لديه رقم حساب جارى بالبنك أو هيئة البريد أو بطاق ميزة أو محفظة إلكترونية يتم صرف المتجمد أو مستحقات الدفعة الواحدة على منظومة بنك مصر من خلال الرقم القومى المسجل لصاحب الشأن بالهيئة.

بالنسب لحاملى بطاقات صرف الهيئة يتم مراعاة مايلى:

-يراعى فى حالة فقد البطاقة أو الرقم السرى أو عند طلب تعديل جهة الصرف، أن يتم تعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية له من خلال هذه الإجراءات الموضحة بالأعلى، وفى حالة وجود رصيد متبق ببطاقة صرف الهيئة يتم صرفه وفقا لمنظومة صرف المتجمدات ومستحقات الدفعة الواحدة.

يتم مخاطبة أصحاب الشأن من حاملى بطاقات صرف الهيئة بموافاة الهيئة بخطاب بنكى أو من مكتب البريد برقم الحساب الجارى أو خطاب ببيانات بطاقة ميزة أو خطاب من شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية لمن ليس لديه حساب جارى لتحويل المعاش الدورى عليه.