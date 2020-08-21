استجابة لـ "الوطن": مسؤول يوفر 4 منح دراسية مجانية لطالب "التنمر"

عرض الدكتور حازم الروبي الأستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، باعتباره مسؤولا في عدد من الاتحادات والمؤسسات الرياضية الرسمية، على الطالب أحمد عمر صاحب واقعة التنمر في اختبارات قدرات التربية الرياضية بكفر الشيخ، المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، توفير 4 منح دراسية وتدريبية مجانا له لحضور تدريبية في تعليم السباحة والإنقاذ والحصول على شهادة معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، ودورة تدريبية في تأهيل الاعلاميين الرياضيين والمعتمدة من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري والعربي للثقافة الرياضية، ومنحة دراسية أخرى مجانا لحضور دورة تدريبية عن العمل التطوعي وتنظيم الأحداث الرياضية والمعتمدة من الاتحاد الرياضي المصري للجامعات؛ ومنحة دراسية مجانا لحضور دورة تدريبية عن التعليمات الأساسية في الإصابات الرياضية ومعتمدة من أكاديمية ببلس والاتحاد المصري للثقافة الرياضية.

الروبي: اجتياز الاختبار الطبي من اختصاص أطباء بشريين وليس أساتذة التربية الرياضية

وقال الروبي في تصريحات لـ "الوطن" إن ما حدث مع الطالب بعيد كل البعد عن التنمر والعنصرية، مؤكدا أن معيار القبول في كليات التربية الرياضية، لابد أن يتوافر له العديد من الشروط أولها أن يكون لائقا طبيا وبدنيا ومهاريا ورياضيا، وأن يكون لائقا في اختبارات السمات الشخصية، لافتا أنه من الواضح أن أحمد خرج من الاختبار الطبي المسؤول عنه أطباء بشريون ولا دخل لأساتذة الكلية.

إجراء أي جراحات في الجسم أحد أسباب عدم القبول في كليات التربية الرياضية

وأوضح الروبي أن هناك طلابا كثيرين يخرجون من الاختبار الطبي لأسباب منها إجراء عملية جراحية في أي مكان في جسده حتى لو كانت جراحة بسيطة، لأن طبيعة الدراسة العملية في كليات التربية الرياضية تعتمد اعتمادا أساسيا على الجهد البدني الذي لابد أن يتناسب معه القدرات الجسدية والبدنية للطالب.

وأضاف أن أساتذة الكلية لا دخل لهم في الاختبار الطبي من قريب أو بعيد، ولذلك فإن الأمر بعيد كل البعد عن العنصرية أو التنمر. ونوه الروبي عن تجهيز حفل تكريم للطالب خلال الأيام المقبلة.