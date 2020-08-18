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انطلاق اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بطور سيناء غدا

كتب:

حماده الشوادفي
07:31 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تنطلق، غدًا الأربعاء، اختبارات القدرات، للالتحاق بكلية التربية الرياضية بالاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وإشراف محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقال محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، إنه من المقرر أن  تقام اختبارات القدرات على مدار يومي الأربعاء والخميس، وذلك تسهيلًا على الطلاب وتخفيف أعباء السفر خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير المديرية على تواجد الراغبين في التقدم للاختبارات، التواجد بالاستاد الرياضي في تمام العاشرة صباحًا مع ارتداء الكمامات، وإحضار صورتين من إيصال التسجيل المطبوعة من على صفحة كلية التربية الرياضية، وصورة المؤهل، وصورة بطاقة الرقم القومي والأصل، وصورة رقم الجلوس والأصل، وصورتين شخصية، إضافة إلى رسم دخول الاختبارات بـ450 جنيهًا، وشهادة تفوق رياضي إن وجد.  

وأوضح أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

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