رئيس جامعة سوهاج يتابع اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

تابع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، إجراءات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بكلية التربية الرياضية، والتي تستمر حتى 20 أغسطس الجاري، حيث رافقه الدكتور إبراهيم البرعي عميد الكلية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس.

ووخلال جولته التقى رئيس الجامعة، الطلاب المتقديمين وأولياء الأمور، لمعرفه أن كان هناك معوقات قد واجهتهم خلال أداء الاختبارات. كما تفقد منافذ سحب الملفات والاختبارات الرياضية، والمهارية والطبية واللياقة البدنية للبنين.

وأكد "عزيز" حرص الجامعة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة أثناء تنفيذ هذه الاختبارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب. وجرى تشكيل لجنة داخلية لمتابعة سير اختبارات القدرات، وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم البرعي عميد الكلية، أن اليوم يعد اليوم الأول في الاختبارات الرياضية والمهارية والطبية واللياقة البدنية، حيث جرى تخصيص اليوم وغداً للطلاب ويوم الثلاثاء للطالبات، إذ يجري استقبال 100 طالب يومياً لإجراء تلك الاختبارات وسط إجراءات احترازية مشددة.

جدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني لإجراء اختبارات القدرات بدءا منذ يوم الخميس الموافق 6 اغسطس، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي :www.tansik.egypt.gov.eg والتي تتم إلكترونيًا عن طريق استخدام الرقم القومي ورقم جلوس الطالب.