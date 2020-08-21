دراسة صادمة: 65% من طلاب الابتدائية سيعملون في "وظائف لم تظهر بعد"

أكدت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، أهمية السعي لاكتساب الطلاب للمهارات التي تحتاجها سوق العمل، مع اقتحام المجالات المستقبلية الجديدة.

وأضاف "يوهانسن"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في عددها الصادر صباح غدٍ السبت، أن هناك دراسة أمريكية تقول إن 65% من الطلاب المتواجدين بالتعليم الابتدائي حول العالم سيعملون في "وظائف لم تظهر بعد".

وتوقعت رئيس جودة التعليم أن يختفي مصطلح "كليات القمة"، خلال الفترة المقبلة، وأن تكون القمة في الفترة المقبلة لاحتياجات سوق العمل الفعلية، ودراسة تخصصاتها.

وأشارت لوجود توقعات عالمية إلى أن تستمر آثار التحديات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد عالمياً لمدة عامين أو ثلاثة.

وأوضحت أن كل التحديات المتعلقة بجودة التعليم، ستخضع للتجربة، والتدقيق، والتقييم، لتدعيم نقاط القوة، وتلافي أي أوجه قصور قد تظهر.