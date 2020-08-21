رئيس "جودة التعليم": المصريون أصبحوا أكثر تقبلا للتعليم الإلكتروني

ردت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، حول تخوفات البعض من عدم نزاهة الاختبارات الإلكترونية حال إجرائها.

وقال "يوهانسن"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في عددها الصادر صباح غدٍ السبت، إن هناك نموذجين في هذا الصدد، الأول لو جرت الاختبارات داخل المنشأة التعليمية، وسيكون ذلك تحت رقابة مباشرة من القائمين عليها، ومن ثم لا خوف.

وأوضحت أن النموذج الثاني من الاختبار في المنزل؛ فله حلان، الأول إلكتروني ولجأت له دول كثيرة في العالم، عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، عبر استخدام تطبيقات لقياس مدة النظر للجهاز، وبصمة العين للتأكد من أن الطالب نفسه يخضع للامتحان وليس أحد آخر.

وأشارت إلى أن طبيعة الامتحان نفسها ضمانة، بأن يرد الطالب على السؤال بفكر حتى لو كان معه كتاب أو معلومة، فضلاً عن وجود بنك أسئلة ليكون لكل طالب امتحان غير الآخر.

وبسؤالها عن إمكانية تطبيق تلك الأمور في مصر، قالت: "سهل جداً يتطبق إن شاء الله".

ولفتت إلى أن المصريين أصبحوا أكثر تقبلاً لـ"التعليم الإلكتروني"، عقب التجربة التي حدثت الفترة الماضية، لكن هناك حقيقة أن الأطفال يحتاجون أن يذهبوا للمدارس، وليس في مصر فقط، ولكن الناس اشتكوا في كل مكان من الجلوس لفترات طويلة.