"الأطباء" تكلف "الشافعي" بالأمانة العامة للمجلس و"القاضي" لـ"الصندوق"

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إن اجتماع مجلس النقابة اليوم، قرر تكليف الدكتورة نجوى الشافعي بمهام الأمين العام بجوار الوكيل لحين انتخابات تشكيل هيئة المكتب أكتوبر المقبل.

وأضاف "الزيات" لـ"الوطن"، أنه تم تكليف الدكتور أبوبكر القاضي كأمين للصندوق، والدكتور أحمد الهوارى أمين صندوق مساعد.

والدكتور أحمد نوار مقررًا للجنة الإعلام، والدكتور عماد سمير للجنة الشكاوى.