توابع استقالة أمين عام نقابة الأطباء.. "فاجأ المجلس بها"

علمت "الوطن" من مصادر مطلعة داخل نقابة الأطباء أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا بعد غد الجمعة، ومن المتوقع أن يجري طرح أسماء جديدة للاختيار من بينهم للأمانة العامة لمجلس النقابة، بدلًا من الدكتور إيهاب الطاهر الذي تقدم باستقالته اليوم، كما سيجري طرح اختيار أمين صندوق جديد للنقابة، بدلًا من الدكتور محمد عبد الحميد الذي جرى سحب الثقة منه في مجلس سابق للنقابة.

وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أن الدكتور إيهاب الطاهر تقدم باستقالته للنقيب الدكتور حسين خيري، والتي فوجئ بها أعضاء المجلس بعد نشرها عبر صفحة النقابة دون عرضها عليهم.

وأعلن د. إيهاب الطاهر استقالته من منصب الأمين العام لنقابة الأطباء، في وقت سابق اليوم.

وجاء فى نص الأستقالة:

"وصلتني معاتبات كثيرة من العديد من الزملاء الأطباء الذين ظنوا أنني (باعتباري الأمين العام) من كنت وراء النعي الذي نشر علي موقع النقابة العامة للقيادي الإخواني د. عصام العريان، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية بين أوساط الأطباء والمواطنين.

فإنني أنفي أن أكون وراء ما نشر، كما أنني لم أشارك إطلاقاً في هذا الأمر، مؤكدا اعتذار مجلس النقابة عن ما تم نشره بنعي القيادي الاخواني د. عصام العريان.

هذا الأمر كان مقترح اندفع خلفه بعض شباب الأطباء بحسن نية، وبعد أن تبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه تراجعوا واعتذروا عنه على موقع النقابة.

ويؤكد مجلس النقابة وشباب الأطباء اعتذارهم على ما نشر، وأعيد التأكيد على رفضي ذلك".