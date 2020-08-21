سيرين عبدالنور: قصة حب ميرنا ويوسف في "دانتيل" مثل توم وجيري

روّجت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عبر حسابها على "إنستجرام" لمسلسلها الجديد "دانتيل"، الذي يعرض الأحد المقبل على "شاهد".

وكتبت "سيرين": "قصة حب ميرنا ويوسف متل توم وجيري، بس أنا جيري شو محمود بخبرهن شو عملت في هالمسلسل؟ أديش قهرتني؟ إخراج المثنى صبح، كتابة إنجي قاسم وسما عبدالخالق، إنتاج إيغل فيلمز قريبا على شاهد".

وكان من المقرر أن تشارك سيرين عبدالنور في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "دانتيل"، لكن توقف تصويره بسبب انتشار جائحة كورونا واضطروا لتأجيله على أن يتم عرضه الأيام المقبلة. "دانتيل" بطولة محمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد، ومن تأليف سماء عبدالخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.