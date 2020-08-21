قانوني عن العقوبة القانونية للتنمر بطالب كفر الشيخ: حبس 6 أشهر وغرامة

جدل واسع أثير عقب انتشار واقعة تنمر جديدة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، حينما اتهم شاب يدعى أحمد عمر، المسؤولين في كلية تربية رياضية، بالتنمر عليه وعدم قبول أوراقه في الكلية لوجود إصابة في وجهه.

وحكى الشاب الواقعة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، التي تتلخص في أنه حاول التقدم لاختبارات كلية التربية الرياضية وفوجئ بالتنمر عليه هناك: "أنا شكلي قبيح، موقف حصل لي النهارده وأنا بقدم كلية تربية رياضية، الدكتور قال لي إيه اللي في شفتك دا؟، أنت شكلك ماينفعش، إلبس وروّح".

أستاذ قانون: القانون المصري وضع توصيفًا عامًا وشاملاً للتنمر

القانون يمنع التنمر بأي مواطن خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا للدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، والذي قال إن القانون يعاقب كل متعدٍ عملًا وقولًا على أي من الأشخاص المعاقين طبقًا لنصوصه الواضحه.

وأضاف "الفقي" لـ"الوطن"، أن القانون المصري وضع توصيفًا عامًا وشاملاً للتنمر يشمل القول والفعل والسب والقذف والتشهير، ويعاقب مرتكبه بالحبس لمدة 6 أشهر، وإذا كان الظرف مشدد يعاقب بالحبس لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفقًا للمادة الجديدة المضافة إلى قانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب).

كما أشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أنه إذا تم التعامل مع الحالة وفقًا لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، فتترواح عقوبة التعدي على شخص من ذوي الإعاقة بالضرب أو أي وسيلة أخرى، والتي من بينها التعدي اللفظي "التنمر"، ما بين الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، كما جاء في نص المادة 66.

وتابع أن العقوبة القانونية للاعتداء على ذوي الإعاقة متشابهة، سواء كانت وفقًا لقانون العقوبات أو طبقًا لقنانون حقوق ذوي الإعاقة.

الجامعة ترد على اتهامات طالب كفر الشيخ: فهمنا غلط

من جانبه، ردّ الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على اتهامات الشاب بتعرضه للتنمر خلال اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

وقال "دسوقي" لـ"الوطن" إن "الجامعة لا ترضى بإهانة أي طالب لديها على الإطلاق، وأن جميع الطلاب أبناؤها ولا يمكن أن يكون هناك إهانة لأحد"، مشيرًا إلى أن الطالب أحمد غريب محمد كامل عمر، الذي شكا على وسائل التواصل الاجتماعي من التنمر، افتقد لأحد شروط الاختبارات.

وقالت الجامعة إنه "ردًا على ما نشر أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الطالب أحمد غريب محمد كامل عمر، المتقدم لاجتياز اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، نود أن نوضح بعض الأمور، فإننا جميعًا بدءًا من رئيس الجامعة وجميع العاملين موجودون لخدمة أبنائنا الطلاب، وإعطاء كل ذي حق حقه وتذليل العقبات أمامهم ونصحهم وإرشادهم إلى الصواب دائمًا".