الحزن يخيم على رأس غارب لوفاة "صيدلي الغلابة": كان يوفر العلاج مجانا للفقراء

ودعت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، الدكتور محمد سيد الجرفي، الشهير بـ صيدلي الغلابة لمثواه الأخير في مشهد مهيب، حيث خرج المواطنون عن بكرة أبيهم لتشييع جثمان الراحل بمدافن رأس غارب مسقط رأسه.

رحل صيدلي الغلابة تاركا زوجة ورضيعة، وسيرة عطرة يتداولها الصغير والكبير في أرجاء المدينة الهادئة شمال محافظة البحر الأحمر.

وانتشرت الدعوات على صفحات التواصل الاجتماعي بالرحمة والمغفرة، وتجمع بعض المواطنين أمام منزله لمواساة والده ووالدته، وللحديث عن كيف كان محبوبا من الجميع وهادئ الطباع ويعمل الخير دائما ويساعد المحتاج ويوفر العلاج مجانا للفقراء.

قال محسن الشورى، أحد جيران الراحل، إنه كان يملك صيدلية ومعروف بعمل الخير ويعطي العلاج بالمجان لغير القادرين حتى اشتهر بصيدلي الغلابة وشهد جنازته الآلاف من المواطنين في مشهد لم يحدث من قبل في المدينة الهادئة، فيما ترحم عليه المواطنون.

كان الدكتور محمد سيد الجرفي، الشاب الثلاثيني والملقب بصيدلي الغلابة، لقى حتفه إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وطالب أهالي مدينة رأس غارب المسؤلين بإطلاق اسم الراحل على أحد شوارع المدينة لتخليد ذكراه الطيبة.

واشتهر الراحل بالأخلاق الطيبة ومعاملته الحسنة للمواطنين وتقديم أعمال الخير وتوفير علاجات مجانية للفقراء والمحتاجين وسرعة الاستجابة لطلبات أي مريض بالمجان من غير القادرين على تكلفة العلاج.

قال محمد جمال عبد القادر، أحد شباب مدينة رأس غارب أن مدينة رأس غارب جميعها حزينة على فراق الشاب الراحل والذي توفي فجأة نتيجة لأزمة قلبية، بعدما كان معروفا بتقديم العلاج للفقراء مجانا.