تعرف على شروط ومصروفات كليات وبرامج الذكاء الاصطناعي في مصر

يستمر طلاب الثانوية العامة خلال الفترة الحالية، تقديم رغباتهم للالتحاق بالكليات المختلفة على مستوى الجمهورية، ومن ضمن تلك الكليات كليات الذكاء الاصطناعي.

وترصد "الوطن"، كليات الذكاء الاصطناعي في مصر، وشروط الالتحاق بها ومصروفاتها الدراسية على النحو التالي:

كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

وتضم الكلية 4 أقسام أساسية، هي "برمجة الآلة واسترجاع المعلومات، والروبوتات والآلات الذكية، وتكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة، وعلوم البيانات، فضلاً عن أن الكلية ستتضمن أقسام كلية الحاسبات والمعلومات، بالإضافة إلى قسم روبوتك الموجود بكلية الهندسة".

نظام الدراسة بالكلية 4 سنوات، ويحصل الطالب بعدها على بكالوريوس في علوم الذكاء الاصطناعي.

شروط القبول بالكلية:

1. تقبل الكلية شهادة الثانوية العامة شعبي علمي رياضة.

2. يشترط الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية الذي يحدده مكتب التنسيق كل عام.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكلية:

- شهادة الثانوية العامة + عدد 2 صورة منها.

- شهادة الميلاد كمبيوتر + عدد 2 صورة منها.

- 6 صور شخصية 4*6.

- 7 صور بطاقة شخصية.

- للطلاب الذكور نموذج 2 جند + نموذج 6 جند.

- مبلغ 700 جنيه تدفع إلكترونيًا للبنك الأهلي.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

قواعد القبول للمستجدين:

- بالنسبة لبرنامج هندسة البرمجيات وبرنامج تكنولوجيا الشبكات، يشترط أن يكون الطالب حاصلًا عن الثانوية العامة علمي رياضة أو ما يعادلها من الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية.

- بالنسبة لبرنامج الحوسبة المعلوماتية: أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة علمي علوم.

- أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية.

- لا تقبل الكلية تحويلات الطلاب السابق حصولهم على درجة البكالوريوس من أي كلية أخرى إلى البرنامج.

الرسوم الدراسية:

- تبلغ رسوم الدراسة 770 جنيهًا للساعة المعتمدة الواحدة للطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة والتي بدأت في سبتمبر 2019، إضافة إلى الرسوم الإدارية التي تبلغ 1800 جنيه للعام الجامعي.

- تسدد الرسوم في بداية كل فصل دراسي ولا تشتمل الرسوم على المراجع الدراسية، هذا بالإضافة لأي رسوم أخرى تقررها إدارة الجامعة.

- تزيد رسوم الساعة المعتمدة في الفصل الدراسي الصيفي بنسبة 25% عن الفصول الدراسية الرئيسية.

قواعد التحويل لغير المستجدين:

- أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة علمي رياضة أو ما يعادلها.

- أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة علمي علوم لبرنامج الحوسبة المعلوماتية.

- أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية خلال العام الدراسي الذي كان مستجدًا به.

- أن يكون الطالب الراغب في التحويل قضى فترة لا تزيد عن عام دراسي بكليته.

- أن يكون الطالب ناجحًا بكليته ومنقول لفرقة أعلى بكليته.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها

تنفرد الكلية بـ 3 برامج دراسية جديدة مميزة، وهي تخصصات تكنولوجيا الشبكات والمحمول" و"أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية" و"المعلوماتية الطبية".

شروط القبول ببرامج الكلية:

- جميع البرامج تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمي رياضيات أو علمي علوم أو ما يعادلها من الشهادات.

- تعتمد الدراسة بالبرامج على نظام الساعات المعتمدة.

- لغة التدريس اللغة الإنجليزية.

- يشترط أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات بشكل عام دون التقيد بالتنسيق أو التوزيع الجغرافي ولا يشترط أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة بنها بالتحديد.

- يبدي الطالب رغبته في الالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة بنها ويدرج الكلية ضمن رغباته في التنسيق.

- في حال أن الطالب التحق بكلية أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق ويرغب في الالتحاق بأحد البرامج الجديدة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة بنها فعليه أن يتوجه إلى مكتب التحويلات الرئيسي بمبنى إدارة جامعة بنها ويقدم طلب تحويل إلى البرنامج الذي يرغب الالتحاق به بشرط أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات بشكل عام.

وتعتمد الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة حيث يستغرف الطالب 141 ساعة معتمدة للبرنامج الأول والثاني و140 ساعة للبرنامج الثالث، وتبلغ المصروفات الدارسية 750 جنيهًا مقابل الساعة المعتمدة.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بني سويف

وتتضمن الكلية برنامج المعلومات الطبية الذي يمنح درجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في المعلوماتية الطبية بالتعاون بين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية الطب بجامعة بنى سويف، وتستغرق مدة الدراسة بالبرنامج 4 سنوات (144 ساعة معتمدة).

شروط الالتحاق بالبرنامج:

-يقبل البرنامج خريجي الثانوية العامة شعبتي علمي علوم وعلمي رياضيات وما يعادل أي منهما.

- يشترط حصول الطالب على الحد الأدنى على الأقل لأي كلية حاسبات على مستوى مصر.

- يقبل برنامج المعلوماتية الطبية تحويلات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في أعوام سابقة شريطة أن يكون الطالب خريج علمي علوم أو رياضيات أو ما يعادلها وأن يكون حاصلًا على الحد الأدنى لكلية الحاسبات في سنة حصوله على الثانوية العامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

- صورة استمارة نجاح الثانوية العامة.

- بطاقة الترشيح المطبوعة من الإنترنت.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- 6 صور شخصية مقاس 4*6.

وتبلغ المصروفات الدراسية وفقًا للعام الماضي نحو 20.500 جنيه، تدفع على دفعتين، يدفع الطالب 11500 بالفصل الدراسي الأول، ثم يستكمل باقي المبلغ بالفصل الدراسي الثاني.

جامعة عين شمس

برنامج الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس يهدف إلى إعداد خريجين لديهم القدرة علي برمجة الآلة لمحاكاة العقل البشري وطريقة عمله، مثل قدرته على التفكير والاكتشاف والاستفادة من التجارب السابقة.

ويشترط للالتحاق بالبرنامج الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية علمي رياضة أو ما يعادلها وفقًا لقانون تنظيم الجامعات للطلاب المتقدمين للالتحاق بمرحلة البكالوريوس، والحصول على الحد الأدنى لكلية حاسبات ومعلومات على مستوى مصر، كما يقبل البرنامج الطلاب من جميع محافظات الجمهورية.

ويشترط للتخرج من البرنامج اجتياز الطالب 141 ساعة، ويدفع الطالب نحو 900 جنيه مقابل الساعة المعتمدة الواحدة، وذلك وفقًا لأسعار العام الماضي.

وبدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قبل نحو عام تقريبًا، في إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تشييد مدينة تكنولوجية ذكية، فضلًا عن كونها من أضخم المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقاري في مصر.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم

أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، فتح باب القبول لبرنامجين جديدين بالكلية وهما: برنامج الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) لخريجي الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، وبرنامج المعلوماتية الحيوية (Bioinformatics) لخريجي الثانوية العامة للشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة على حد سواء.

والدراسة في هذه البرامج ستكون بنظام الساعات المعتمدة، علمًا بأنّ خريجي الثانوية العامة شعبة علمي علوم لن تظهر لهم كلية الحاسبات والمعلومات في التنسيق بالطريقة العادية؛ لذلك عند رغبتهم بالالتحاق بالبرنامج الجديد المخصص لهم بالكلية يتوجب عليهم إنهاء التنسيق واختيار الرغبات بالطريقة الاعتيادية ثم الحضور لكلية الحاسبات والمعلومات وإحضار خطاب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية العامة، وذلك بعد التأكد من الحصول على مجموع أقل كلية حاسبات ومعلومات حكومية على مستوى الجمهورية.

كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة الزقازيق

وتستعد جامعة الزقازيق لاستقبال أول دفعة بكلية الذكاء الاصطناعي للطلاب الراغبين في دراسة علوم المستقبل هذا العام، بعد أن تم تغيير اسم كلية الحاسبات والمعلومات، إلى كلية الذكاء الاصطناعي.

البرنامج يقبل:

- طلاب الثانوية العامة شعبة رياضيات الحاصلين على الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات الحكومية على مستوى الجمهورية.

-الطلاب المقيدين في الكلية في المستوى الأول (عام General) بالعام الجامعي 2019/2020 الراغبين في الالتحاق بالبرنامج على أن تجري المقاصات اللازمة لتحويلهم إلى المستويات المناظرة لها بالبرنامج.

- يتطلب الحصول على البكالوريوس أن يجتاز الطالب بنجاح 138 ساعة معتمدة وذلك على مدى ثمانية فصول دراسية على الأقل، مقسمة إلى أربعة مستويات دراسية.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان

تضم الكليات برنامجي هندسة البرمجيات وبرنامج المعلومات الطبية وجاءت شروط القبول بهما على النحو الآتي:

أولًا: برنامج المعلومات الطبية:

يتم إجراء الكشف الطبي، في حالة إذا كان الطالب أجرى الكشف الطبي سابقا لأي كلية تابعة لجامعة حلوان لا يتم إعادته وهو صالح لاستخدامه لدي الكلية، إذا لم يتم عمل الكشف يحضر الطالب إلي الكلية لاستلام ورقة الكشف الطبي ومعرفة ميعاد الكشف، حيث يستطيع الطالب في اليوم المحدد للكشف الطبي إنهاء عملية التقديم بعد تجهيز الآتي:

- أصل شهادة الثانوية العامة و4 صور منها.

- شهادة ميلاد الرقم القومي و4 صور منها.

- عدد (5) صور من البطاقة الشخصية.

- عدد (10) صور شخصية.

- أصل بطاقة الترشيح و4 صور منها.

- نموذج (2) جند للذكور.

- بطاقة (6 أو 7 جند) لمواليد 99 وما قبلها.

- 1 جنيه دمغة من مكتب البريد.

- طوابع جامعة بـ4 جنيهات للكشف الطبي من خزينة الكلية.

- يسلم الملف في دوسيه بلاستيك بكبسولة.

ثانيًا: برنامج هندسة البرمجياتتفاصيل البرنامج:

- يعمل البرنامج بنظام الساعات المعتمدة وينقسم إلى: 24 ساعة مواد دراسية + 12 ساعة للرسالة، بما يعادل 36 ساعة معتمدة.

- تنقسم المواد الدراسية إلى: 6 مقررات إجبارية + 2 مقررات اختياري، بما يعادل 8 مقررات دراسية

- الحد الأدنى لإنهاء البرنامج هو 4 فصول دراسية والحد الأقصى المسموح به هو 10 فصول دراسية

- لا يعتبر التدريب الصيفي فصلًا دراسيًا.

- عند إتمام دراسة المقررات الدراسية ورسالة الماجستير يحصل الدارس على شهادة الماجستير من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان.

الأوراق المطلوبة:

- شهادة التخرج.

- شهادة إنهاء الخدمة العسكرية.

- شهادة الميلاد.

- بيان درجات تفصيلي بالمواد التي تم دراستها.

- 6 صور شخصية.

- شهادة الدبلومات إن وجدت.