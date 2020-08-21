فيديو.. المفتي يكشف حكم التماس المَدَد من الأولياء والصالحين

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، طمأن المسلمين بأن الأمة لن تشرك من بعده، ومن ثم فإن البسطاء الذين يتبركون بأولياء الله الصالحين، يطلبون ما يتمنون من الله، وليس من الأولياء.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نظرة"، عبر شاشة "صدى البلد": "الشيخ جاد الرب رمضان شرح لنا كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وتحدث عن قاعدة مهمة وقال إنه يمكن تصحيح ما يقوله شخص بشأن أنه نذر للحسين أن أذبح إذا حدث كذا، رغم أن النذر لا يكون إلا الله".

وتابع أنه تعلم من الشيخ جاد الرب أن إعمال كلام المكلف أولى من إهماله، بما يعني أهمية البحث في كلام المكلفين عما يصحح هذا الكلام حتى لو كان مضمرًا وأمرًا تقديريًا.

وأردف: "يمكن أن نصحح هذه العبارة إلى نذرت إلى رب الحسين وليس الحسين، ومن ثم فإننا عندما نقول مدد يا حسين فإننا نقصد رب الحسين، ونستطيع أن نقول مدد من غير عدد، يعني أننا لا نطلب المدد من غير الله عز وجل".