مؤشرات: تقدم "هيكل" على منصب نقيب الأسنان بعد فرز 19 محافظة

أظهرت المؤشرات شبه النهائية، بعد فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، في 19 محافظة، تقدم الدكتور إيهاب هيكل، على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، بعد حصوله على 1929 صوتًا، فيما حصل الدكتور حسام أبوساطي على 699 صوتا، أما الدكتور ياسر الجندي فقد حصل على 150 صوتا فقط.

وأكد الدكتور يوسف حمزة، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللجنة ما زالت تتلقى نتائج ومؤشرات فرز أصوات الناخبين المتبقية من المحافظات حتى الآن.

وكانت قد انطلقت اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، في الساعة العاشرة صباحا تفتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية، للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، واختيار نقيبا جديدا ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة.

وقال الدكتور محمد علاء المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن إجراء الانتخابات، تم وفق إجراءات احترازية، ومع قرارات الدولة، لعودة ممارسة الحياة الديمقراطية السليمة من جديد بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

ووفقا للقوائم النهائية، يتنافس 10 أطباء أسنان، على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم الدكتور خيري المرسى، والدكتور حسام أبو ساطي، والدكتور إيهاب هيكل، والدكتور أحمد الزين، والدكتورة أميمة المحلاوي، والدكتور ياسر الجندي، النقيب الحالي، والدكتور أحمد توفيق، والدكتور أحمد أبو زيد، والدكتورة ميران سلطان.

وأوضحت القوائم ترشح 8 أعضاء لعضوية النقابة العامة فوق السن، بالإضافة إلى 11 تحت السن، و14 مرشحا على مستوى المناطق، و53 مرشحا على مقاعد نقيب فرعي، فاز منهم بالتزكية المرشحون لمحافظات القليوبية، والدقهلية، والأقصر، والفيوم، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، ومرسي مطروح، والبحر الأحمر، وبني سويف، بالإضافة إلى 47 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة الفرعية فوق السن، و59 مرشحا تحت السن.