"الأسنان" تنتهي من فرز أصوات 18 محافظة في انتخابات التجديد النصفي

قال الدكتور محمد علاء المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه تم الانتهاء من فرز أصوات الناخبين في 18 محافظة بانتخابات التجديد النصفي للنقابة حتى الآن، وما زالت اللجنة المشرفة على الانتخابات منتظرة نتائج فرز 9 محافظات.

وأضاف المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، لـ"الوطن"، أن أكبر المحافظات التي شاركت في الانتخابات كانت الغربية والشرقية، بحوالي كل منها 670 صوتا، و660 صوتا، فيما جاء عدد من شاركوا في القاهرة والجيزة متساويًا والإسكندرية بواقع حوالي 450 صوتا للمرة الأولى.

وانطلقت اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، في الساعة العاشرة صباحا فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية، للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، واختيار نقيب جديد ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة.

كما تجرى العملية الانتخابية في جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد علاء المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن إجراء الانتخابات، سيتم وفق إجراءات احترازية، ومع قرارات الدولة، لعودة ممارسة الحياة الديمقراطية السليمة من جديد بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

ووفقًا للقوائم النهائية، يتنافس 10 أطباء أسنان على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم الدكتور خيري المرسى، والدكتور سعيد أبوساطي، والدكتور إيهاب هيكل، والدكتور أحمد الزين، والدكتورة أميمة المحلاوي، والدكتور ياسر الجندي، النقيب الحالي، والدكتور أحمد توفيق، والدكتور أحمد أبوزيد، والدكتورة ميران سلطان.

وأوضحت القوائم ترشح 8 أعضاء لعضوية النقابة العامة فوق السن، بالإضافة إلى 11 تحت السن، و14 مرشحًا على مستوى المناطق، و53 مرشحًا على مقاعد نقيب فرعي، فاز منهم بالتزكية المرشحون لمحافظات القليوبية، والدقهلية، والأقصر، والفيوم، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، ومطروح، والبحر الأحمر، وبني سويف، بالإضافة إلى 47 مرشحًا على مقاعد عضوية النقابة الفرعية فوق السن، و59 مرشحًا تحت السن.