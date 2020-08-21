40672 طنا حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 4 سفن حاويات، و8 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40672 طنا تشمل: 9755 طن فوسفات و4100 طن رمل و21993 طن يوريا و9 أطنان نشارة خشب و815 طن أسمنت، و4000 طن كسب صويا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14993 طنًا تشمل: 806 أطنان أبلاكاش و2487 طن خشب زان و11700 طن ذرة. ‎

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 946 حاوية مكافئة تشمل فواكة (فراولة وعنب ومانجو ) وخضراوات ( بطاطس وبسلة وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (أرز وبرسيم وبصل وخرشوف) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والأردن والسعودية وسلوفينيا وإنجلترا والهند وماليزيا ومالطا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 161 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1821 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 62500 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 28231 طناً. كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1335 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3205 شاحنة منها 670 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44660 من البضائع العامة.