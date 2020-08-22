انطلاق تطوير القاهرة الخديوية بميدان طلعت حرب الشهر المقبل

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، أن خطة تطوير القاهرة الخديوية تعد امتدادا لعملية تطوير ميدان التحرير التي تمت مؤخرا ولاقت استحسانا كبيرا، مضيفا لـ "الوطن"، أن أعمال التطوير تنطلق مطلع الشهر المقبل، وسط اهتمام من مجلس الوزراء، حيث سيتم البدء بتطوير ميدان طلعت حرب مرورا بميدان مصطفى كامل حتى ميدان الأوبرا.

وأضاف المصدر، أنه سيتم تخصيص مسارات للدراجات بشوارع وسط البلد، بالإضافة الى تخصيص عدد من الشوارع للمشاة فقط وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، كما تتضمن الخطة إزالة كل المخالفات على واجهات العقارات من إعلانات ولافتات تشوه المظهر الحضارى، على أن يتم الاتفاق على توحيد اللافتات ووضعها بشكل معين لايسبب إفسادا للشكل الحضارى للقاهرة الخديوية.

وأشار المصدر إلى أن القاهرة الخديوية ستعيد رونقها وجمالها وتصبح باريس الشرق بعد عملية التجميل التى تجري، وإزالة كل ما أصابها من تشوهات.

وأوضح أنه يتم التنسيق مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى لإتمام أعمال التطوير مع الحفاظ على العقارات ذات الطراز الحضارى وعددها يصل لـ 500 عقار، مع تجميل الواجهات وإعادتها إلى شكلها الأصلى.