على غرار ميدان التحرير.. توحيد تصميم لافتات محلات القاهرة الخديوية

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، توحيد تصميم لافتات المحلات بمنطقة القاهرة الخديوية بنفس الشكل الذي جرى تنفيذه بميدان التحرير ليتناسب مع الطابع المعماري بالمنطقة.

وشدد محافظ القاهرة، خلال جولة له بميداني التحرير ورمسيس، والشوارع الواقعة بينهما، على ضرورة إزالة الأكشاك العشوائية بميدان رمسيس، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع الجانبية المتفرعة من الميدانين، ورفع كفاءة الحدائق الموجودة بالجزر الوسطى، والأسوار المحيطة بها، وإعادة طلاء البلدورات، ورفع كفاءة الإنارة، مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة الإشغالات.