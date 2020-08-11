بدء تطوير القاهرة الخديوية بإزالة 300 لافتة عشوائية

كشفت مصادر بمحافظة القاهرة أن أجهزة المحافظة بدأت تنفيذ خطة تطوير القاهرة الخديوية وذلك بالقيام بحملات لإزالة التشوهات التى لحقت بواجهات المبانى والمحال بمنطقة وسط البلد، حيث تم إزالة نحو 300 لافتة وإعلان بالشوارع، خلال الساعات الماضية وجار إزالة كل التشوهات التى نالت من قيمة المبانى والعقارات فى وسط البلد وشارع قصر النيل بداية من ميدان التحرير حتى ميدان الأوبرا.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أنه بالتنسيق مع إدارة المرور سيتم التشديد على منع انتظار السيارات فى وسط البلد لمنع أي زحام والعمل على انتظام حركة السير، علاوة على دراسة اختيار عدد من الشوارع كطريق مشاة فقط مثل شارع 26 يوليو وغيرها من الشوارع، فضلا عن دراسة اختيار جزء كبير من ميدان الفلكى للمشاة.

وأشارت إلى أن تطوير القاهرة الخديوية وإعادة الشيء لأصله وفق تعليمات رئيس الوزراء يتم بالتعاون مع وزارات الآثار والإسكان والجهاز القومى للتنسيق الحضارى بهدف إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عبر الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة، فضلاً عن إظهار المباني المميزة بمنطقة وسط القاهرة ليلاً عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يظهر عناصرها المميزة وطابعها المعماري الفريد.

وأكدت المصادر أنه سيتم تطوير العقارات بميداني مصطفى كامل وطلعت حرب مروراً بقصر النيل وإعادة العناصر المفقودة وشكل المعالجات للوصول إلى الصورة البصرية الموحدة.