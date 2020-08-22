الإمارات تنفي التقارير حول توقيع اتفاق أمن داخلي مع إسرائيل

نفى مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، سالم محمد الزعابي، ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول أن الإمارات وإسرائيل وقعتا مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي في إطار الإعلان الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي.

وأكد الزعابي، أن الهدف الأساسي هو إقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم، وأن هذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكانت تقارير تداولتها بعض وسائل الإعلام ادعت فتح اتصالات على المستوى الوزاري بين الجانبين لتوقيع اتفاق أمني قريبا بينهما.

ودعا الزعابي، إلى توخي الدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة، مؤكدا أن هذه التقارير عارية عن الصحة جملةً وتفصيلا.