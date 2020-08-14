الإمارات: الاتفاق مع إسرائيل يتيح الفرصة لتحقيق السلام

أكد وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أنور قرقاش، أن مبادرة ولى عهد أبوظبى، محمد بن زايد آل نهيان، «الجريئة» بالاتفاق مع إسرائيل، أتاحت المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين، وإبعاد شبح ضم الأراضى الفلسطينية. وأضاف «قرقاش» فى عدة تغريدات بموقع تويتر: «ردود الفعل الإيجابية من العواصم الرئيسية على الإعلان الثلاثى مشجعة، خاصة أنه عالج فى تقدير هذه العواصم خطر ضم الأراضى الفلسطينية على فرص حل الدولتين. قرار الشيخ محمد بن زايد الشجاع يعبّر عن واقعية نحن فى أمس الحاجة لها. القرار الناجح فيه أخذ وعطاء، وهذا ما تحقّق».

وأردف «قرقاش»: «يبقى قرار السلام فلسطينياً إسرائيلياً بامتياز، لكن مبادرة (بن زايد) الجريئة أتاحت، عبر إبعاد شبح ضم الأراضى الفلسطينية، المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين، وتطوير العلاقات الطبيعية، وهو منحى واقعى تطرحه الإمارات بكل شفافية بعيداً عن المزايدات».

وقال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، الذى يوقف ضم أراضٍ فلسطينية، سيتم توقيعه فى البيت الأبيض فى غضون ثلاثة أسابيع من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، وولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

باريس: نرحب بتطبيع العلاقات مع الشريكين

ورحبت فرنسا، أمس، بالاتفاق، بحسب بيان لخارجيتها أكد أن باريس «ترحب بالإعلان عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وهما شريكان أساسيان لفرنسا فى المنطقة». كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالاتفاق.

وأكدت سلطنة عمان، اليوم، تأييدها له، بحسب بيان لوكالة الأنباء العمانية، معربة عن أملها فى أن «يسهم القرار فى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم فى الشرق الأوسط».