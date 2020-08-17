نتنياهو: إسرائيل ستستورد من المناطق الحرة في الإمارات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة تلفزيوينة اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستستورد من المناطق الحرة في دولة الإمارات.

وأضاف: "نعرف أننا سنحصل على أسعار جيدة"، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

والمناطق الحرة في الإمارات يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها وفق قواعد تنظيمية قليلة، كما يسمح للمستثمرين الأجانب بملكية بنسبة 100 بالمئة في الشركات.

وأعلنت إسرائيل والإمارات يوم الخميس الماضي، أنهما ستقومان بتطبيع العلاقات بموجب اتفاق ترعاه الولايات المتحدة.