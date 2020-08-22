ترامب: أنا الوحيد الذي يقف حائلا بين الحلم الأمريكى والفوضى

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على الحزب الديمقراطي بالقول إن الديمقراطيين، وليس هو، من سيجلبون الفوضى إلى الولايات المتحدة إذا أوصلت الانتخابات الرئاسية جو بايدن إلى مقعد الرئاسة في البيت الأبيض.

وقال ترامب، لنشطاء محافظين في أول كلمة له بعد انتهاء المؤتمر العام للحزب الديمقراطي في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس: "لو انتصر خصومنا فلن ينعم أحد بالأمان في بلادنا"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم.

وأضاف ترامب: "أنا الوحيد الذي يقف حائلا بين الحلم الأمريكي والفوضى العارمة والجنون والتخبط".

وفي استعراض لما سيناقشه الجمهوريون في مؤتمرهم الأسبوع المقبل، تطرق ترامب إلى فكرة القانون والنظام التي تبناها في مواجهة الاحتجاجات المناهضة للعنصرية ووحشية الشرطة في مدن أمريكية بما في ذلك بورتلاند بولاية أوريجون.

وقال ترامب، إن الشرطة تم إضعافها في المدن "التي يديرها الديمقراطيون" واستشهد بزيادة جرائم القتل في شيكاغو ومنيابوليس ونيويورك وفيلادلفيا.

وطالب ترامب، الأمريكيين بالابتعاد عن "الاشتراكيين والماركسيين اليساريين الراديكاليين".

وقال الرئيس الأمريكي، في خطاب ألقاه في أرلينجتون بولاية فرجينيا أمام مجلس السياسة الوطنية لعام 2020 "بناء على ذلك فإن الرهان في الثالث من نوفمبر سيكون على مستقبل بلدنا وبالطبع مستقبل حضارتنا".

ويتجه بايدن "77 عاما" إلى الحملة الانتخابية متقدما في استطلاعات الرأي على ترامب "74 عاما"، الذي سيقبل ترشيح الجمهوريين له لولاية ثانية في مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع المقبل.