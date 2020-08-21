بالأسماء.. الفائزون في انتخابات "الأسنان" على مقاعد المناطق بالنقابة العامة

أعلن الدكتور محمد علاء المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن المؤشرات شبه النهائية، بعد فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، عن أن نتيجة المناطق جاءت تشير إلى تقدم كل من د شهيرة معتصم، مقعد القاهرة و الجيزة، ود صفاء فؤاد مقعد غرب الدلتا.

وفازت بمقعد جنوب الصعيد، د تيسير قبيصي، وشمال الصعيد، د ايمن عبد المتجلي، وشرق الدلتا، د محمد عبد المعبود، ووسط الدلتا سيد السجاعي، وشمال الصعيد، ايمن عبد المتجلي بالتزكية.

وكانت قد انطلقت اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، في الساعة العاشرة صباحا تفتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية، للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، واختيار نقيبا جديدا ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة.

وقال الدكتور محمد علاء المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن إجراء الانتخابات، تم وفق إجراءات احترازية، ومع قرارات الدولة، لعودة ممارسة الحياة الديمقراطية السليمة من جديد بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

ووفقا للقوائم النهائية، يتنافس 10 أطباء أسنان، على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم الدكتور خيري المرسى، والدكتور حسام أبو ساطي، والدكتور إيهاب هيكل، والدكتور أحمد الزين، والدكتورة أميمة المحلاوي، والدكتور ياسر الجندي، النقيب الحالي، والدكتور أحمد توفيق، والدكتور أحمد أبو زيد، والدكتورة ميران سلطان.

وأوضحت القوائم ترشح ٨ أعضاء لعضوية النقابة العامة فوق السن، بالإضافة إلى ١١ تحت السن، و١٤ مرشح على مستوى المناطق، و53 مرشح على مقاعد نقيب فرعي، فاز منهم بالتزكية المرشحون لمحافظات القليوبية، والدقهلية، والأقصر، والفيوم، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، ومرسي مطروح، والبحر الأحمر، وبني سويف، بالإضافة إلى 47 مرشح على مقاعد عضوية النقابة الفرعية فوق السن، و59 مرشح تحت السن.