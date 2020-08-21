بدء فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان

بدأت أعمال فرز أصوات الناخبين، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، بعد غلق اللجان الانتخابية أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، والتي عقدت على مستوى الجمهورية، لاختيار نقيب جديد ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة.

وشهدت الانتخابات إقبالًا متوسطًا من الناخبين بالقاهرة والجيزة، واصطف الناخبون مع فتح أبواب اللجان، في مقر الانتخاب بنقابة القاهرة في شارع الحديقة بجاردن سيتي، وكذلك بنادي الأطباء في شارع البحر الأعظم، مقر لجان الجيزة، ووضعت اللجنة بوابات تعقيم عند مداخل اللجان، ووفرت وسائل التعقيم، من كحول ومطهرات، ومنعت دخول الأعضاء دون ارتداء كمامة.

وقال يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان، وعضو لجنة الإشراف على انتخابات النقابة، إن جميع اللجان الانتخابية في المحافظات فتحت في موعدها في العاشرة صباح اليوم، لاستقبال الناخبين.

وأضاف "حمزة" أن الإقبال على التصويت في انتخابات النقابة حتى الآن يعتبر متوسطًا، وكان متوقعًا تزايد أعداد الناخبين عصر اليوم بعد انكسار الشمس وانخفاض درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن نسبة التصويت فى انتخابات النقابة يتراوح الحضور فيها من 5% إلى 7%.

وأعرب الدكتور مصطفى محمود، طبيب الأسنان بالقاهرة، عن أمله في أن يحقق المجلس الجديد مطالب الجمعية العمومية في نقابة قوية تحقيق آمال شباب أطباء الأسنان، وكبارهم، وأن يكون ذا صوت مسموع، وأن يعمل هذا المجلس من أجل المصلحة العامة.

وانطلقت اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، في الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الخامسة مساء.

وقال الدكتور محمد علاء، المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن الانتخابات تمت وفق إجراءات احترازية، ومع قرارات الدولة، لعودة ممارسة الحياة الديمقراطية السليمة من جديد بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

ووفقًا للقوائم النهائية، يتنافس 10 أطباء أسنان، على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم: الدكتور خيري المرسي، والدكتور سعيد أبوساطي، والدكتور إيهاب هيكل، والدكتور أحمد الزين، والدكتورة أميمة المحلاوي، والدكتور ياسر الجندي، النقيب الحالي، والدكتور أحمد توفيق، والدكتور أحمد أبوزيد، والدكتورة ميران سلطان.

وأوضحت القوائم ترشح 8 أعضاء لعضوية النقابة العامة فوق السن، بالإضافة إلى 11 تحت السن، و14 مرشحا على مستوى المناطق، و53 مرشحا على مقاعد نقيب فرعي، فاز منهم بالتزكية المرشحون لمحافظات القليوبية، والدقهلية، والأقصر، والفيوم، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح، والبحر الأحمر، وبني سويف، بالإضافة إلى 47 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة الفرعية فوق السن، و59 مرشحا تحت السن.

ومن المقرر إجراء الانتخابات، على مقعد النقيب العام، و12 عضوا، موزعين 6 على مستوى الجمهورية، و6 على مستوى المناطق، وعلى مستوى النقابات الفرعية يتم الترشح على مقعد النقيب وعضو فوق السن وآخر تحت السن.