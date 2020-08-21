إقبال متوسط على انتخابات التجديد النصفي لنقابة "الأسنان" 

شهدت انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأسنان إقبالا متوسطا من الناخبين بالقاهرة والجيزة، واصطف الناخبون في طوابير، محافظين على التباعد الاجتماعي، في مقر الانتخاب بنقابة القاهرة في شارع الحديقة بجاردن سيتي، وكذلك بنادي الأطباء في شارع البحر الأعظم، مقر لجان الجيزة، ووضعت اللجنة بوابات تعقيم عند مداخل اللجان، ووفرت وسائل التعقيم، من كحول ومطهرات، ومنعت دخول الأعضاء دون ارتداء كمامة.

قال يوسف حمزة الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان وعضو لجنة الإشراف على انتخابات النقابة، إن جميع اللجان الانتخابية فى المحافظات فتحت فى موعدها فى العاشرة صباح اليوم، لاستقبال الناخبين.

وأضاف حمزة أن الإقبال على التصويت فى انتخابات النقابة حتي الآن يعتبر متوسطا، متوقعا تزايد أعداد الناخبين عصر اليوم بعد انكسار الشمس وانخفاض درجة الحرارة، مشيرا إلى أن نسبة الحضور فى انتخابات النقابة من 5% إلى 7%.

وأعرب الدكتور مصطفى محمود، طبيب الأسنان بالقاهرة، عن أمله في أن يحقق المجلس الجديد مطالب الجمعية العمومية في نقابة قوية تحقق آمال شباب أطباء الأسنان، وكبارهم، وأن يكون ذا صوت مسموع، وأن يعمل هذا المجلس من أجل المصلحة العامة.

وانطلقت اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، في الساعة العاشرة صباحا وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية، للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، واختيار نقيب جديد ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة.

كما تجرى العملية الانتخابية في جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد علاء المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن إجراء الانتخابات سيتم وفق إجراءات احترازية، ومع قرارات الدولة لعودة ممارسة الحياة الديمقراطية السليمة من جديد بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

ووفقا للقوائم النهائية، يتنافس 10 أطباء أسنان، على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم الدكتور خيري المرسى، والدكتور سعيد أبوساطي، والدكتور إيهاب هيكل، والدكتور أحمد الزين، والدكتورة أميمة المحلاوي، والدكتور ياسر الجندي، النقيب الحالي، والدكتور أحمد توفيق، والدكتور أحمد أبو زيد، والدكتورة ميران سلطان.

وأوضحت القوائم ترشح 8 أعضاء لعضوية النقابة العامة فوق السن، بالإضافة إلى 11 تحت السن، و14 مرشحا على مستوى المناطق، و53 مرشحا على مقاعد نقيب فرعي، فاز منهم بالتزكية المرشحون لمحافظات القليوبية، والدقهلية، والأقصر، والفيوم، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، ومرسي مطروح، والبحر الأحمر، وبني سويف، بالإضافة إلى 47 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة الفرعية فوق السن، و59 مرشحا تحت السن.

ومن المقرر إجراء الانتخابات، على مقعد النقيب العام، و12 عضوا، موزعين، 6 على مستوى الجمهورية، و6 على مستوى المناطق، وعلى مستوى النقابات الفرعية يتم الترشح على مقعد النقيب وعضو فوق السن وآخر تحت السن.