مفتي الجمهورية: لسنا شيوخ السلطان وبعيدون عن الإملاءات السياسية

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية بعيدة عن الإملاءات السياسية، موضحًا: "أنا لا يُملى عليّ إطلاقا، ولم يحدث إطلاقا أن أملي عليّ أن أقول قولًا معينًا".

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نظرة"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه يقول القول الذي يبنى على معايير علمية، حيث يمكنه من فهم الواقع الموجود الذي يحتاج إلى حكم شرعي رصين مأخوذ من فهم سديد ورشيد للأدلة الشرعية.

وتابع: "نحن بعيدون عن الاستخدام السياسي، وإذا كنت تقصد إملاءات فنحن لسنا شيوخا للسلطان، وإن كنت تقصد إنني أقدر المصلحة العامة وأمشي في فقه الدولة بفهم رشيد مقدرًا الصالح العام وواضعًا الأطر العلمية للأحكام الشرعية فإننا نشرف أن نكون شيوخًا للسلطان في هذا الباب".