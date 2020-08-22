محمد الحلو يتألق في حفل دار الأوبرا.. ومباراة فنية بين "سارة" و"آيات"

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، على مسرح النافورة، حفلا غنائيا أحياه النجم محمد الحلو، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، حيث تغنى بباقة مختارة من مؤلفات الطرب إلى جانب نخبة من أعماله الخاصة التى حققت جماهيرية واسعة.

وظهر المطرب هاني شاكر خلال الحفل مكتمل اللياقة الفنية، حيث غنى بطبقات صوته المتفردة، "لعبة الأيام، بتلومونى ليه، وحياتك يا حبيبي، الوسية، يا حبيبى، ليالي الحلمية، عراف، عمار يا إسكندرية".

وسبق حفل "شاكر"، مباراة فنية بين الآلات الموسيقية وأصوات كل من سارة سحاب وآيات فاروق، حيث عزف على آلة الناي، الدكتور نبيل برجاس، لحن "زينة"، للموسيقار محمد عبدالوهاب، ثم قدمت الفرقة أغنية "اسمع قلبي" من ألحان حليم الرومي، تلاها معزوفة موسيقية على آلة التشيلو أداها محمود بدير، ثم شاركت النجمة الشابة سارة سحاب، الجمهور، في عدد من الأعمال هي "ماليش أمل، وتخونوه"، بمشاركة عازف الكمان محمد ظهير الذي نجح باقتدار فى أداء عدد من السولوهات.

وانتزعت نجمة الأوبرا، آيات فاروق الإعجاب بأغنيتي "أنا بعشق البحر"، و"أه لو تعرف"، لنجاة، بمشاركة عازف الكى بورد، أحمد النجار، تلاها موسيقى "أنت عمري" التى استنطق خلالها نادر أنيس آلة الكمان لتردد كلمات الأغنية.